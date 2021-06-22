الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيراند، خلال زيارته لمقر الجمعية على رأس وفد برلماني.

ويقوم الحلبوسي بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدأها، أمس الاثنين، وتستمر عدة أيام، يجري خلالها مجموعة من اللقاءات بمسؤولين فرنسيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، على "تويتر"، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة العمل النيابي المشترك بين الجانبين.

وأكد الحلبوسي على أهمية التعاون، الذي يسهم في تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والأمن، والتعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب.