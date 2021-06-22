أخبار عاجلة

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً -
فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة -
4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021 -
"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر -
صحف عُمانية عن زيارة السلطان هيثم: لقاء الأخوة ومسارات لمستقبل أفضل إشراقاً -
ميادين وطرق #نيوم تتوشّح بأعلام المملكة و#عُمان قُبيل زيارة السلطان هيثم -
ولية أمر في رسالة مؤثرة من أمام اللجان.. حياتنا كلها لولادنا -
بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس

Print
الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس الحلبوسي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيراند، خلال زيارته لمقر الجمعية على رأس وفد برلماني.

ويقوم الحلبوسي بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدأها، أمس الاثنين، وتستمر عدة أيام، يجري خلالها مجموعة من اللقاءات بمسؤولين فرنسيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، على "تويتر"، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة العمل النيابي المشترك بين الجانبين.

وأكد الحلبوسي على أهمية التعاون، الذي يسهم في تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها الاقتصاد والاستثمار والأمن، والتعاون الاستخباري لمكافحة الإرهاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)