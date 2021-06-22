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مذبحة عائلية بالمنيا.. شاب يقتل 3 من أقاربه ويصيب والدته بـ«الساطور»

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مذبحة عائلية بالمنيا.. شاب يقتل 3 من أقاربه ويصيب والدته بـ«الساطور» مذبحة عائلية بالمنيا.. شاب يقتل 3 من أقاربه ويصيب والدته بـ«الساطور»

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ألقت الأجهز الأمنية بالمنيا، الثلاثاء، شابا متهما بقتل 3 من أفراد عائلته وإصابة أمه بآلة حادة «ساطور»، وأكد أهالي أن المتهم مهتز نفسيًا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بالحادث، وتم ضبط المتهم، وفرض كردون أمنى بموقع الحادث لمتابعة الحالة الأمنية.

وبتكليف مأمورية من وحدة البحث الجنائي لمركز أبوقرقاص، وبالانتقال وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام «فايز.ع.م» 35 عاما بالدخول لمنزل عائلته بقرية «عرب السلطان حسن» بمركز أبوقرقاص، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور، وقتل كلا من «حبشي.ع.م»، 25 عاما، ابن عمه، و«مستورة.خ.و»، 23 عاما، زوجة ابن عم المتهم، و«نجوى.ر.ع»، 18 عاما، ابنة بنت عمه، وتعدى على والدته، ما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكل أنحاء الجسم.

تم التحفظ على المتوفين الثلاثة بمكان الحادث، تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة، تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي في حالة خطرة لتلقى العلاج.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو في حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة بعض الجيران إلى أن المتهم يعانى من إضرابات نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.

المصرى اليوم

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