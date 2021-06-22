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حقيقة صورة لحية عادل إمام بعد تداولها عبر صفحات السوشيال الميديا 

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عادل إمام بمشاركة نجله محمد إمام، حيث ظهر الزعيم هو يطلق لحية طويلة بيضاء، لتنهال عليه التعليقات بعد فترة غياب طويلة.

وتعد تلك الصورة من أعمال الفوتوشوب، حيث تعود الصورة إلى عام 2018 التقطت للزعيم عادل امام بجانب نجله محمد إمام من حفل زفاف نجل أحد أصدقائه من الوسط الفني.

وكان أخر ظهور للفنان عادل إمام من خلال مقطع نشره نجله المخرج رامي إمام نهاية عام 2019، من موقع تصوير مسلسل «فلانتينو»، لينفي الشائعات التي ترددت عن وفاته.قائلا: «أنا في اللوكيشن يا جماعة وجنبي بيذاكر وبيحفظ».

يُذكر أن أحدث أعمال الفنان عادل إمام مسلسل «فلانتينو»، إخراج وإنتاج رامي إمام، ولم يظهر بعد ذلك بأي أعمال فنيه، بينما خلال الـ5 أعوام الماضية لم يَغِبْ عن الموسم الرمضاني نهائيًا.

المصرى اليوم

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