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سامح حسين يعلن تقديم جزء ثاني من مسلسل الكابتن عزوز

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سامح حسين يعلن تقديم جزء ثاني من مسلسل الكابتن عزوز سامح حسين يعلن تقديم جزء ثاني من مسلسل الكابتن عزوز

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كشف الفنان سامح حسين، منذ قليل، عن تقديم جزء ثاني من المسلسل الكرتوني «الكابتن عزوز»، ومن المقرر طرحه قريبا.

ونشر «سامح» عبر «فيسبوك» :قائلا«حبايبي، الكابتن عزوز راجع لكم تاني، بس يا ترى راجع لكم المرة دي إزاي، أنا راجع علشان أدور على أصدقائي، باي باي»

يذكر أن الفنان سامح حسين قدم مسلسل «القبطان عزوز» هو مسلسل كرتونى مصري وشارك في بطولته الفنان عبدالله مشرف وسليمان عيد وانتصار.

وتدور أحداث العمل حول شخصية القبطان عزوز الذي يتسم ببعض الغباء بعد أن ترك له أبوه سفينه اسمها «الشمندوره» ويقابل مواقف كوميديه ساخره أكثرها حول الغباء وشعف التفكير أو التفكير المحدود

المصرى اليوم

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