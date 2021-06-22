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من بينها العالم والمسيرة.. أمريكا تغلق مواقع إنترنت إيرانية وحوثية

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من بينها العالم والمسيرة.. أمريكا تغلق مواقع إنترنت إيرانية وحوثية من بينها العالم والمسيرة.. أمريكا تغلق مواقع إنترنت إيرانية وحوثية
تظهر رسالة أنه مغلق بموجب مذكرة إيقاف كجزء من إجراءات إنفاذ القانون

من بينها العالم والمسيرة.. أمريكا تغلق مواقع إنترنت إيرانية وحوثية

نقلت تقارير أمريكية أن عدداً من مواقع الأخبار الإيرانية وكذلك مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران تعرضت للإيقاف.

وتفصيلاً، أشارت التقارير إلى أن "مواقع ووسائل إعلام إيرانية أعلنت تعرضها للقرصنة، موجهة الاتهام للإدارة الأمريكية في وقف بثها على الإنترنت".

وتابعت: "المواقع التي تعرضت للإيقاف هي قناة العالم وقناة الكوثر وكذلك قناة المسيرة اليمنية التابعة لميليشا الحوثي الإرهابية، وأيضاً موقع المعلومة العراقي".

وبمجرد الدخول على هذه المواقع توجد رسالة تقول: تم الاستيلاء على هذا الموقع.. إن هذا الموقع قد تم إغلاقه من قبل الأمريكية وذلك بموجب مذكرة إيقاف كجزء من إجراءات إنفاذ القانون التابع لمكتب الصناعة والأمن، ومكتب الصادرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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