أخبار عاجلة

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً -
فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة -
4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021 -
"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر -
صحف عُمانية عن زيارة السلطان هيثم: لقاء الأخوة ومسارات لمستقبل أفضل إشراقاً -
ميادين وطرق #نيوم تتوشّح بأعلام المملكة و#عُمان قُبيل زيارة السلطان هيثم -
ولية أمر في رسالة مؤثرة من أمام اللجان.. حياتنا كلها لولادنا -
بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني" يتوقع هطول أمطار ورياح قوية على مرتفعات هذه المناطق

Print
تكون متوسطة ومصحوبة بحبات من البرد.. وتمتد إلى الربع الخالي

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏هطول أمطار غدًا الأربعاء على أجزاء من مرتفعات مناطق: مكة المكرمة، عسير، جازان وتمتد إلى الربع الخالي واليمن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ويتوقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بحبات من البرد.

وأوضح "الحصيني" أنه يتوقع رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خصوصًا السواحل، إضافةً إلى دولة الكويت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة

4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021

4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021

"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر

"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر