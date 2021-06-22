رئيس الوزراء الكندي: تخفيف القيود على الحدود بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رجح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء/، قيام الحكومة بتخفيف بعض إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة والمفروضة على الحدود، منبها إلى أن أوتاوا لن تتوانى عن إبقاء المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة مغلقا لفترة أطول إذا كان تدفق المسافرين يهدد الصحة العامة.

وقال ترودو- في تصريحات صحفية اليوم- إن كندا مستعدة للتخلص من حظر السفر شبه الكامل بمجرد حصول المزيد من الأشخاص على التطعيمات الكاملة.. مضيفا: «نحن نتحدث عن أسابيع وليس أشهر بعد الآن».

وأفاد بأن إعادة الافتتاح تعتمد على معدل التطعيم، ووضع جائحة كورونا، والسلالات المثيرة للقلق المتطورة جراء انتشار الفيروس التاجي.

وكانت الحكومة الفيدرالية ذكرت أمس، أن الكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين يمكنهم تخطي الحجر الصحي الإلزامي عند العودة من الخارج بدءا من 5 يوليو المقبل، ولا يزال الاختبار السلبي الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من المغادرة مطلوبًا لجميع المسافرين.. لكن الحدود ستبقى مغلقة أمام جميع الأجانب- بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

من جانبه، نوه وزير السلامة العامة بيل بلير، يوم أمس /الاثنين/، بأن أوتاوا تريد أن ترى 75 في المائة من الكنديين محصنين بالكامل قبل استئناف السفر.. وبلغت نسبة الملقحين بالكامل في مقاطعة أونتاريو الرئيسية أكثر من 30 بالمائة.