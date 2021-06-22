أخبار عاجلة

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً -
فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة -
4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021 -
"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر -
صحف عُمانية عن زيارة السلطان هيثم: لقاء الأخوة ومسارات لمستقبل أفضل إشراقاً -
ميادين وطرق #نيوم تتوشّح بأعلام المملكة و#عُمان قُبيل زيارة السلطان هيثم -
ولية أمر في رسالة مؤثرة من أمام اللجان.. حياتنا كلها لولادنا -
بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس الوزراء الكندي: تخفيف القيود على الحدود بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة

Print
رئيس الوزراء الكندي: تخفيف القيود على الحدود بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة رئيس الوزراء الكندي: تخفيف القيود على الحدود بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رجح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء/، قيام بتخفيف بعض إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة والمفروضة على الحدود، منبها إلى أن أوتاوا لن تتوانى عن إبقاء المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة مغلقا لفترة أطول إذا كان تدفق المسافرين يهدد الصحة العامة.

وقال ترودو- في تصريحات صحفية اليوم- إن كندا مستعدة للتخلص من حظر السفر شبه الكامل بمجرد حصول المزيد من الأشخاص على التطعيمات الكاملة.. مضيفا: «نحن نتحدث عن أسابيع وليس أشهر بعد الآن».

وأفاد بأن إعادة الافتتاح تعتمد على معدل التطعيم، ووضع جائحة كورونا، والسلالات المثيرة للقلق المتطورة جراء انتشار الفيروس التاجي.

وكانت الحكومة الفيدرالية ذكرت أمس، أن الكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين يمكنهم تخطي الحجر الصحي الإلزامي عند العودة من الخارج بدءا من 5 يوليو المقبل، ولا يزال الاختبار السلبي الذي تم إجراؤه قبل 72 ساعة من المغادرة مطلوبًا لجميع المسافرين.. لكن الحدود ستبقى مغلقة أمام جميع الأجانب- بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

من جانبه، نوه وزير السلامة العامة بيل بلير، يوم أمس /الاثنين/، بأن أوتاوا تريد أن ترى 75 في المائة من الكنديين محصنين بالكامل قبل استئناف السفر.. وبلغت نسبة الملقحين بالكامل في مقاطعة أونتاريو الرئيسية أكثر من 30 بالمائة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي