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إصابة سيده في حريق منزل بقنا

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إصابة سيده في حريق منزل بقنا إصابة سيده في حريق منزل بقنا

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أصيبت سيدة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، الثلاثاء، إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية فاو قبلي بمركز دشنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق فى منزل وإصابة سيدة.

انتقلت سيارات الدفاع المدنى والحريق برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير الدفاع المدني، إلى مكان الحريق وتببن نشوب النيران أعلي سطح المنزل وتمت السيطرة عليها، ونتج عن ذلك إصابة ناديه عبد الحميد فهمي، بحروق من الدرجه الثانية والثالثة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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