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شويجو يؤكد لقائد جيش ميانمار عزم موسكو على تعزيز العلاقات بين البلدين

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شويجو يؤكد لقائد جيش ميانمار عزم موسكو على تعزيز العلاقات بين البلدين شويجو يؤكد لقائد جيش ميانمار عزم موسكو على تعزيز العلاقات بين البلدين

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صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء بأن التعاون في المجالات العسكرية والتقنية العسكرية، عنصر مهم في العلاقات بين وميانمار، ويجب تعزيزه.

وقال شويجو خلال لقاء عمل عقده في موسكو مع القائد العام للقوات المسلحة الميانمارية مين أونغ هلاين، رئيس مجلس إدارة الدولة في البلاد: «نولي أهمية خاصة للقاء اليوم، لأن ميانمار بالنسبة لنا شريك استراتيجي صمد أمام اختبار الزمن، وحليف جدير بالثقة في جنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ»​​​.

وذكر شويغو أن القوات الميانمارية «واحدة من أكثر القوات المسلحة فعالية في المنطقة.. فهي مجهزة بأسلحة ومعدات عسكرية حديثة»، مؤكدا تصميم روسيا على «تعزيز العلاقات الثنائية على أساس التفاهم والاحترام والثقة المتبادلين بين الجانبين».

وكان الجنرال مين أونغ هلاين الذي يرأس المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب أطاح بالحكومة المدنية في ميانمار في فبراير الماضي، قد وصل إلى موسكو يوم الأحد الفائت على رأس وفد رفيع للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

المصرى اليوم

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