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أحمد موسى عن حادث قطار الإسكندرية: هناك من يقاوم التطوير وأشم رائحة غير طبيعية

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أحمد موسى عن حادث قطار الإسكندرية: هناك من يقاوم التطوير وأشم رائحة غير طبيعية أحمد موسى عن حادث قطار الإسكندرية: هناك من يقاوم التطوير وأشم رائحة غير طبيعية

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تساءل الإعلامي أحمد موسى عما يحدث في قطارات السكة الحديد الأيام الأخيرة وآخرها حادث قطار الإسكندرية اليوم.

وقال موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قطار الإسكندرية كان يقف ويأتي جرار ليصطدم به من الخلف ويسفر عن 45 مصابًا، وأمس قطار في حلوان يصدم أتوبيسين.

وتابع أن تساؤلات المواطنين كثيرة وهناك العديد من علامات الاستفهام، ولذلك تمت إحالة سائقي الإسكندرية للنيابة العامة ووقفهما عن العمل.

وأكد موسى أنه في ظل التطوير من المؤكد هناك من يقف لتعطيل المسيرة ويقاوم عملية التحديث في منظومة السكك الحديدية ويؤدي للحوادث التي نشاهدها، فما حدث اليوم في الإسكندرية غير طبيعي، وحتى في ظل هذه المقاومة لابد من الاستمرار في التطوير.

وأوضح أنه لو تعرض مرفق السكك الحديدية للانهيار ستحدث كارثة، وهو بالفعل كان مقبلا على الانهيار، ولكن لن يسمح الشعب بانهيار هذا المرفق.

وقال موسى إن «سائق الجرار غشيم واللقطات تظهر أن الأمر غير طبيعي»، مشيرًا إلى أنه لو يمتلك القرار لقام بتحميل المتسبب في الحادث بكل التكاليف والخسائر.

المصرى اليوم

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