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متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون المشروعات الخدمية والاستثمارية بأسوان

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متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون المشروعات الخدمية والاستثمارية بأسوان متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون المشروعات الخدمية والاستثمارية بأسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بكل الجهات المعنية بتسهيل مهام متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، دفعة الشهيد أحمد منسي، للتعرف عن قرب على حجم الإنجازات التي تتم بمختلف القطاعات الخدمية.

وأجرى متدربو البرنامج الرئاسي، منار عطية وأحمد عصام من وزارتي التعليم والأوقاف، جولات ميدانية للعديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية من أبرزها زيارة مشروع مصنع كيما 2 الجديد والذى سيتم افتتاحه قريباً، وأيضاً مصانع الرخام والجرانيت والكحول والبويات بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، وكذا مصانع السكر ولب الورق بإدفو، والمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك الجارى إنشاؤها بمركز نصر النوبة، بجانب مشروع الإسكان المتميز، بالإضافة إلى مديريات الصحة والتضامن الإجتماعي، والأوقاف والتنظيم والإدارة، والضرائب العقارية وبعض المدارس، فضلاً عن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، علاوة على المشروعات الجارية بمدينة أسوان الجديدة.

المصرى اليوم

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