تراكمت عليه الديون.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا

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أشعل شاب النيران في جسده، الثلاثاء، وأصيب بحروق من الدرجة الأولى لمرورة بضائقة مالية بمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بإصابة عبدالحميد محمود جمال الدين، 35 عاما، بحروق من الدرجة الأولى وفى حالة خطرة، بعد أن أشعل في جسده النيران.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن الشاب تراكمت عليه الديون، ويمر بضائقة مالية ولعدم قدرته على السداد، فقام بسكب البنزين على جسده وأشعل في جسده النيران، وتم نقله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.