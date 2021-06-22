أخبار عاجلة

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً -
فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة -
4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021 -
"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر -
صحف عُمانية عن زيارة السلطان هيثم: لقاء الأخوة ومسارات لمستقبل أفضل إشراقاً -
ميادين وطرق #نيوم تتوشّح بأعلام المملكة و#عُمان قُبيل زيارة السلطان هيثم -
ولية أمر في رسالة مؤثرة من أمام اللجان.. حياتنا كلها لولادنا -
بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تراكمت عليه الديون.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا

Print
تراكمت عليه الديون.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا تراكمت عليه الديون.. شاب يشعل النيران في جسده بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشعل شاب النيران في جسده، الثلاثاء، وأصيب بحروق من الدرجة الأولى لمرورة بضائقة مالية بمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بإصابة عبدالحميد محمود جمال الدين، 35 عاما، بحروق من الدرجة الأولى وفى حالة خطرة، بعد أن أشعل في جسده النيران.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن الشاب تراكمت عليه الديون، ويمر بضائقة مالية ولعدم قدرته على السداد، فقام بسكب البنزين على جسده وأشعل في جسده النيران، وتم نقله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)