أخبار عاجلة

"الفيصل" يتفقّد المشاعر المقدّسة للوقوف على جاهزية المواقع.. غداً -
فيديو.. "أسود العرين" عمل غنائي مشترك تزامناً مع زيارة سلطان عُمان للمملكة -
4120 ولادة في مستشفى النساء والولادة بالطائف خلال النصف الأول من 2021 -
"العدل": الموثقون والموثقات نفّذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر -
صحف عُمانية عن زيارة السلطان هيثم: لقاء الأخوة ومسارات لمستقبل أفضل إشراقاً -
ميادين وطرق #نيوم تتوشّح بأعلام المملكة و#عُمان قُبيل زيارة السلطان هيثم -
ولية أمر في رسالة مؤثرة من أمام اللجان.. حياتنا كلها لولادنا -
بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

العدل الأمريكية تكثف جهودها للقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة

Print
العدل الأمريكية تكثف جهودها للقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة العدل الأمريكية تكثف جهودها للقضاء على ظاهرة الأسلحة غير المرخصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأمريكي يوم الثلاثاء أن وزارة العدل الأمريكية، ستطلق قوة هجومية جديدة تهدف للقضاء على ظاهرة تداول الأسلحة النارية المسروقة، أو غير المرخصة.

وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، سيركز مسؤولو إنفاذ القانون الفدراليون على كبح تدفق الأسلحة المسروقة أو المشتراة بشكل غير قانوني على نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وواشنطن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.

وكجزء من هذا الجهد، ستشكل وزارة العدل «قوى ضاربة- strike forces»، التي تهدف إلى إغلاق ممرات تهريب الأسلحة النارية الرئيسية. ووفقا للخطة، سيسعى وكلاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات والمدعون الفيدراليون إلى القضاء على عصابات تجارة الأسلحة.

هذا وتكافح السلطات مع تصاعد عنف السلاح في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقا لإحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتفعت جرائم القتل بنسبة 32.2٪ في المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)