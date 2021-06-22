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رئيس الوزراء يكشف سبب أداء امتحانات الثانوية هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني

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رئيس الوزراء يكشف سبب أداء امتحانات الثانوية هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني رئيس الوزراء يكشف سبب أداء امتحانات الثانوية هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني

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استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن».

وخلال اللقاء، تقدم رؤساء اللجان النوعية، بطلب لتكثيف الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة وضمان عدم تسريب الامتحانات، كما طالبوا بضرورة إجراء عدد من الدراسات تتعلق بتقييم نظام تطوير التعليم الجديد، وغيرها من المطالب الأخرى المتعلقة بالجامعات التكنولوجية الحديثة، والساعات التعليمية المعتمدة.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ملف امتحانات الثانوية العامة بالإشارة إلى أنه تم التوافق على أن يكون أداء الامتحانات هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني، بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة لأبنائنا الطلاب وطمأنتهم، موضحا أنه تم إجراء 3 امتحانات تجريبية خلال الشهرين الماضيين والشهر الجاري؛ بهدف اختبار كفاءة نظم المعلومات، وتمت بنسبة نجاح وصلت إلى 100%؛ مشيرا إلى أن لدينا 2300 مدرسة على مستوى الجمهورية بها 650 ألف طالب وطالبة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم التوسع في مدارس النيل، كما أن الجامعات التكنولوجية تعد تجربة رائدة ونسعى إلى التوسع فيها؛ بحيث تكون جامعة في كل محافظة، لافتا كذلك إلى أن الدولة تعمل على تغيير ثقافة التعليم الفني.

المصرى اليوم

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