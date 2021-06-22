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وزير الإعلام اليمني يدعو لتوحيد الصفوف لإسقاط المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة

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وزير الإعلام اليمني يدعو لتوحيد الصفوف لإسقاط المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة وزير الإعلام اليمني يدعو لتوحيد الصفوف لإسقاط المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة

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دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، كافة أبناء الشعب اليمني وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإسقاط مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الثلاثاء، أن استمرار الاختلاف في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ اليمن، خيانة لشعب ينتظر الخلاص، موضحا "الأحداث والتجارب التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية أثبتت أن مليشيا الحوثي لا تمتلك أية حاضنة شعبية، ولا تمتلك مقومات الاستمرار أو البقاء، وأنها أوهن من بيت العنكبوت".

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية عاجزة عن تحقيق أي انتصار أو حسم أية معركة، سياسية كانت أم عسكرية، إلا عبر استغلالها انقسام اليمنيين، وأن استمرارها مرهون ببقاء الخلافات والصراعات بين المكونات السياسية والوطنية.

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت منذ نشأتها مرورا بانقلابها على الدولة والإجماع الوطني اليمنيين دون تفريق بين انتمائاتهم السياسية وخلفياتهم الثقافية والمناطقية والمذهبية، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك عدم قبولها بالآخر ومساعيها احتكار السلطة والثروة.

المصرى اليوم

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