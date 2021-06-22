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التقديم مفتوح .. وظائف خالية بالشركة المصرية للاتصالات «WE» في القاهرة والمحافظات

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التقديم مفتوح .. وظائف خالية بالشركة المصرية للاتصالات «WE» في القاهرة والمحافظات التقديم مفتوح .. وظائف خالية بالشركة المصرية للاتصالات «WE» في القاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو الشركات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة وذلك قي القطاعين العام والخاص.

وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «WE» عن حاجتها لبعض الوظائف الخالية، ولايزال باب التقديم مفتوحا، ويمكن لمن تنطبق عليه الشروط التقدم وملء الاستمارة وفق التفاصيل أدناه:

1- عملاء دعم فني Technical Support Agents

Job requirements:
Technical knowledge / background is a must
CCNA Certificate/ Knowledge is a must
Maximum age is 33
Graduates only
Males & Females
Location: Cairo- Alex- Asyut- Qena
English level: Very good
* All interviews and assessments will be online

للتقديم يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة: اضغط هنا


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2- مهندس دعم فني لعميل الشركات Technical Engineers for Enterprise Account

Job Requirements:
CCNA Certificate is a must
CCNP knowledge (OSPF- MPLS- BGP) is a must
Max age is 27
Graduates of Computer Science and Engineering faculties
Males & Females
English must be Very good
* All interviews and assessments will be online

للتقديم يرجى ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة: اضغط هنا

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المصرى اليوم

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