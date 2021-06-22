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السودان يصدر بيانًا عاجلًا عن سد النهضة..ندعوا كل الأطراف للبحث عن أية وسائل سلمية لفض النزاع

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السودان يصدر بيانًا عاجلًا عن سد النهضة..ندعوا كل الأطراف للبحث عن أية وسائل سلمية لفض النزاع السودان يصدر بيانًا عاجلًا عن سد النهضة..ندعوا كل الأطراف للبحث عن أية وسائل سلمية لفض النزاع

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طالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الامن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا.

وطالبت في رسالة بعثت بها اليوم لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بِحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات آحادية الجانب ودعوة أثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الاقليمي والدولي.

ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية د. مريم الصادق مجلس الأمن الدولي إلى مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع.

وأعربت مريم الصادق عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي أثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.

وسردت الرسالة بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلتها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الافريقي خلال عام كامل وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت اثيوبيا وافتقارها للارادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الاطراف.

المصرى اليوم

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