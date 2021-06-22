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إيقاف 4 حالات تحويل من سكني لتجاري وبناء مخالف بحدائق الأهرام

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نجحت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حى الهرم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطاع حدائق الأهرام في ضبط وإيقاف حالة بناء مخالف و٤ حالات تحويل وحدات من سكني إلى تجاري بمدينة حدائق الأهرام، وذلك من خلال حملات المتابعة الدورية التي تقوم بها أجهزة المحافظة لضبط المخالفات.

تأتي الحملات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات، وتحسين حالة المرور وفرض النظام بالمدينة إستجابة لشكاوي المواطنين من أهالى حدائق الأهرام.

شملت الحالات إيقاف أعمال تحويل ومصادرة معدات بعقارات رقم ( ٣٣٣ل، ٢٠٩ط، ٢٠٩.٢٥ط، ٣٨د )، إلى جانب إزالة أعمال بناء مخالف بعقار رقم ٨٧ج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شهدت المجهودات شن عدد من الحملات المسائية على الكافيهات والتى أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات وإيقاف أعمال بمناطق ه، ص، ج، ع، ط بالإضافة إلى رفع مخلفات ونظافة قطع أرقام( ٣٦١ ط، ٤١٥ل).

المصرى اليوم

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