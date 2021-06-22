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محافظ جنوب سيناء يفتتح مضمار تدريب الهجن في إطار احتفالات 30 يونيو

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محافظ جنوب سيناء يفتتح مضمار تدريب الهجن في إطار احتفالات 30 يونيو محافظ جنوب سيناء يفتتح مضمار تدريب الهجن في إطار احتفالات 30 يونيو

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مضمار تدريب الهجن بوادي مجرح بمدينة نويبع.

أشار المحافظ، أنه تم التنفيذ على مرحلتين الأولى بلغت قيمتها ٤٦٧ ألف جنيه، والثانية بلغت قيمتها ٢٧٨ ألف جنيه، بإجمالي مبلغ ٧٤٥ ألف جنيه، مضيفاً أن المشروع عبارة عن مضمار تدريب الهجن بطول ٤ كم محاط بسور من المواسير الحديد من الداخل والخارج، مضيفاً أنه تم رفع كفاءة المنصة بالجهود الذاتية، وتم رفع كفاءة منطقة الاحتفالات أيضا بالجهود الذاتية.

كما صدق المحافظ خلال الافتتاح على دعم المدينة بمبلغ 100 ألف لإنشاء بوابة البداية وحظيرة للهجن ملحقة بالمضمار.

وأوضح أنه جاري إنشاء مضمار تدريب الهجن بمدينة طور سيناء، كما صدق المحافظ على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه لتطويره، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مضمار تدريب الهجن بنويبع لمدن خليج العقبة، وجاري إنشاء مضمار تجريبي للهجن بطور سيناء لمدن خليج السويس، مؤكدا على أن المسابقات والبطولات الدولية ستعقد بمضمار سباقات الهجن الدولية بشرم الشيخ الجاري تطويره وإعادة افتتاحه في يناير 2022.

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم وعرض كاراتيه من مركز شباب نويبع، واستعراضات واغاني وطنية من فريق كورال نويبع، ثم استعراض للهجن.

أشاد المحافظ بالعروض المقدمة وصدق على مكافأة 3000 جنيه لكورال المدينة، و1000 جنيه لفريق الكاراتيه، وتم تكريم المشاركين من المدربين والمساهمين في عروض الإفتتاح.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كان في استقبال المحافظ ومرافقيه اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، وعواقل ومشايخ نويبع.

المصرى اليوم

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