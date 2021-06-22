الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. محمد هاني يشارك في جزء من المران

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وشارك هاني في جزء من مران الأهلي مساء اليوم بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.وخضع محمد هاني لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي للتأكد من جاهزيته، وحرص الجهاز الفني على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق بعد العودة من تونس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.