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تعرف على قرارات مجلس النادي الأهلي قبل معركة الحسم أمام الترجي التونسي..

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تعرف على قرارات مجلس النادي الأهلي قبل معركة الحسم أمام الترجي التونسي.. فيديو تعرف على قرارات مجلس النادي الأهلي قبل معركة الحسم أمام الترجي التونسي..

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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعه لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة. وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- تعيين اللواء عمر ممدوح مديرًا لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود.أحمد سمير مديرًا لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرًا للخدمات بالفرع.

- إنشاء «جيم جديد» في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء «جيم جديد» في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

- الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي:

محمد مصيلحي مديرًا فنيًّا لفريق الكرة الطائرة رجال.

حمدي الصافي مديرًا فنيًّا للكرة الطائرة سيدات.

وجيه حمدي مديرًا فنيًّا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.

ياسر الرملي رئيسًا لجهاز كرة اليد.

طارق محروس مديرًا فنيًّا لفريق رجال كرة اليد.

يحيى يوسف مديرًا فنيًّا لفريق سيدات كرة اليد.

عاصم حماد مديرًا فنيًّا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.

علي هاشم مديرًا فنيًّا لفريق كرة السلة سيدات.

السيد صابر مديرًا فنيًّا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.

وائل عزت رئيسًا لجهاز ألعاب .

ياسر داوود مديرًا لجهاز ألعاب القوى.

د.مراد عاصم رئيسًا لجهاز الكاراتيه.

د. محمد فؤاد مديرًا فنيًّا لجهاز الجمباز.

شرين عادل مديرًا فنيًّا للإسكواش.

أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا لتنس الطاولة.

العجمي سعيد مشرفًا عامًّا على الاحتياجات الخاصة.

المصرى اليوم

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