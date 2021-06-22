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تعرف على حالات فصل العامل بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

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تعرف على حالات فصل العامل بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد تعرف على حالات فصل العامل بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

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حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من إلى مجلس النواب، والمتوقع مناقشته قريبًا القواعد الخاصة بانهاء عقد العمل في القطاع الخاص والقواعد المنظمة لحق صاحب العمل في فصل العامل.

ونصّ مشروع القانون على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ونصّ المشروع على أن لصاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شُفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسّة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.

يذكر أن مشروع قانون العمل ينص على أن تسري أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

المصرى اليوم

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