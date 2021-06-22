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رئيس إيران : التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي

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رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي رئيس إيران : التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي

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تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء بأن تسارع حكومته بتوفير لقاحات كوفيد-19 لمساعدة الاقتصاد على التعافي في دولة تمثل بؤرة التفشي في الشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون الرسمي تصريحات لرئيسي على الهواء قال فيها «أسرع تطعيم عام... سيكون ضمن برامجنا الفورية اعتبارا من اليوم الأول للحكومة».

أضاف رئيسي في كلمة بمدينة مشهد في شمال إيران «لقاحات مُنتجة محليا وإذا لزم الأمر (سيتم الحصول على) لقاحات مصنعة في الخارج على وجه السرعة... كي يشعر الناس بالارتياح وينتعش الاقتصاد».

وتعرضت حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني لانتقادات بسبب بطء التطعيم، وهو ما أنحى المسؤولون باللوم فيه على العقوبات الأمريكية التي تعرقل جهود شراء اللقاحات الأجنبية وتأخير التسليم.

كان على ربيعي المتحدث باسم الإيرانية قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن إيران ستركز على استخدام ثلاثة لقاحات محلية الصنع بينها (سبوتنيك في) الروسي ولقاح أُنتج بالتعاون مع كوبا. وتتولى حكومة رئيسي مقاليد السلطة في أوائل أغسطس آب.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن ربيعي قوله إن التطعيم بلقاح كوفيران بركات الذي طورته مجموعة تابعة للدولة بدأ هذا الأسبوع.

وشرعت إيران، التي فقدت بسبب الفيروس 83217 من سكانها البالغ عددهم 83 مليون نسمة، في إجراء التجارب البشرية على كوفيران في ديسمبر كانون الأول.

وبدأت منذ ذلك الحين تجارب سريرية على ثلاثة لقاحات أخرى على الأقل.

وقال ربيعي إن من المتوقع حصول لقاح باستوركوفاك، المعروف في كوبا باسم سوبيرانا 2، على تصريح الاستخدام العام هذا الأسبوع في إيران.

وكتب المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور على تويتر أن 24 ألفا تلقوا اللقاح الإيراني الكوبي المشترك في تجارب سريرية في الجمهورية الإسلامية. وقالت كوبا إن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 62 بالمئة بعد جرعتين فقط من جرعاته الثلاث.

ونقلت الوكالات عن ربيعي قوله «التطعيم الجماعي بلقاح سبوتنيك في المنتج محليا سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل». كان إيران أعلنت في أواخر مارس آذار عزمها بدء الإنتاج المحلي لذلك اللقاح الروسي.

المصرى اليوم

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