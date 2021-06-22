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والدا شهيدة الشرف بالدقهلية: «الزوج كان عايز يفضح بنتنا بالباطل.. ونفسنا نشوفه مشنوق» ()

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والدا شهيدة الشرف بالدقهلية: «الزوج كان عايز يفضح بنتنا بالباطل.. ونفسنا نشوفه مشنوق» (فيديو) والدا شهيدة الشرف بالدقهلية: «الزوج كان عايز يفضح بنتنا بالباطل.. ونفسنا نشوفه مشنوق» ()

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أسدلت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، الستار على قضية «شهيدة الشرف» بالدقهلية، الطالبة إيمان عادل، 22 سنة، والتي اتفق زوجها مع عامل على اغتصابها وقتلها لتلويث سمعتها ولكنها قاومت وقتلها وهى تدافع عن شرفها، وقضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام شنقا للزوج والعامل وسط فرحة كبيرة من أسرة الزوجة وأهل قريتها ميت عنتر.

صدر الحكم حضوريا برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وانهارت الأم عقب نطق القاضي بحكم الإعدام، وقالت: «الله أكبر ربنا جاب حقك في الدنيا ونصرك وشرَفك يا إيمان.. ربنا حقق العدل ونزل حكم العدل في الأرض».

وأضافت وهى تبكي: «ربنا اسمه العدل وده حكم السماء ونزل على الأرض وحق إيمان.. رجع ربنا رجع حقك يا إيمان.. ربنا رجع حقك في الدنيا يا بنتي.. ونفسي أشوفه مشنوق زي ما شنقوا بنتي وهي بتدافع عن شرفها».

وقال الأب: «الحمد لله ده حكم عادل يبرد نارنا وربنا هينتقم منه لأن ده حق بنتى في الدنيا ولسه حقها في الآخرة.. والمحكمة بتقول النهارده بنتك شريفة والدنيا كلها بتقول بنتك شريفة».

وأضاف باكيا: «ده مش زوج ولا إنسان ولا ينفع نقول عليه إنسان ده ديوث.. ابنه عنده 9 شهور إزاي يحاول يلفق لزوجته جريمة شرف ومفكرش في ابنه ولا فينا.. هو كان عايز يفضح بنتنا ويفضحنا ويشهر بيها وبنا لكن ربنا أراد إنه يفضحه هو ويشهر به أمام العالم».

وتابع منفعلا: «أنا بلوم نفسى انى وضعت إيدى في ايد خاين زى ده ومصنش الأمانة ومش فاهم إن بنتى ماتت وهى بتحافظ على شرفه هو، لكن هو مش زوج ومش إنسان.. ده انسان خاين لزوجته ولشرفها».

المصرى اليوم

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