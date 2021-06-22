لاعبو الأهلي يدعمون عماد متعب من التتش

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حرص لاعبو النادي الأهلي على دعم مهاجم الفريق السابق عماد متعب خلال مران اليوم الثلاثاء من ملعب مختار التتش.

ونشرت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر صورة تجمع محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد شريف رفقة قميص عماد متعب.

وكان بعض التقارير الصحفية تحدثت عن معاناة عماد متعب صحياً خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع العديد من نجوم الرياضة المصرية على توجيه دعمهم للهداف المعتزل.

وعبر متعب عن سعادته البالغة بعد تلقيه مكالمة تليفونية من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أكد الأخير خلالها على دعم النادي لنجمه السابق.