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معتز إينو: هذا الثلاثي الأخطر في أمام المقاصة .. والمثلوثي مالوش دور

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معتز إينو: هذا الثلاثي الأخطر في الزمالك أمام المقاصة .. والمثلوثي مالوش دور معتز إينو: هذا الثلاثي الأخطر في أمام المقاصة .. والمثلوثي مالوش دور

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أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مع المقاصة، جاء متكافئ من الناحية الفنية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع مصر المقاصة، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السويس الجديد، في ربع نهائي كأس مصر.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الشوط الأول جاء متكافئ من الناحية الفنية، حيث هدد الزمالك مرمى المقاصة في بعض الكرات، ونفس الأمر للفريق الفيومي، حيث كان من الممكن أن يخرج من الشوط الأول متقدمًا بهدف».

وأضاف :«زيزو وبن شرقي وسيف الدين الجزيري، هم أخطر لاعبي الزمالك، خلال أحداث الشوط»، مشيرًا :«التونسي حمزة المثلوثي، لم يكن له أي دور، تحديدًا في الناحية الهجومية».

المصرى اليوم

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