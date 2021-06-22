بيراميدز يجري مسحة السفر للمغرب

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أجرى فريق الكرة بنادي بيراميدز مساء اليوم المسحة الخاصة بالسفر إلى المغرب لخوض مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية ومواجهة فريق نادي الرجاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لحسم المتأهل للنهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وخضع اللاعبون المسحة في مقر النادي تمهيدا للسفر في الثانية ظهر الخميس إلى الدار البيضاء لخوض المواجهة الهامة أمام الفريق المغربي.