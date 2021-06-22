أبرزها عدم ازدواجية الصرف..«الخطة والموازنة» تكشف عن 3 توصيات في تقرير لها

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أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، بضرورة اتخاذ الحكومة كافة التدابير اللازمة نحو تعديل لائحة الموازنات والحسابات الخاصة بكافة الهيئات والمصالح والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة نحو التحول الرقمي بشأن الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بموازنة كل جهة من هذه الجهات، وذلك في شكل أرشيف مميكن، حيث تلتزم كافة الجهات بالاحتفاظ بتلك المستندات لمدة 15 عام في صورتها الرقمية مما يؤدي إلى تكدس كمات هائلة من الأوراق والمستندات عاما بعد عام، وما يترتب من تكلفة التخزين ومخاطر التعرض للسرقة أو الضياع أو الحريق .

كما أوصت اللجنة بعدم صرف أية مبالغ على البنود الخاصة بالتجهيزات أو الآلات والمعدات ووسائل الانتقال التي تحتاجها أية جهة في الجهاز الإداري للدولة لمقارها القديمة، طالما أن تلك الجهة تقوم بتجهيزات مقرات جديدة لها في العاصمة الإدارية الجديدة حتى لا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية والاجتياجات المستقبلية التي يتطلب عملها زيادة الاعتمادات خلال السنة المالية .

وأكدت اللجنة على ضرورة قيام الهيئات باتباع خطط التطوير والاصلاح الهيكلي والعمل على تحقيق أهداف خطة الإصلاح الإداري الطموحة وارتباطها بوجود جهاز إدارى كفء وفعال لخدمة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى القيام بعمليات تطوير مؤسسي وإصلاح إداري موسعة، وتطبيق اسلوب فعال لاختيار الكوادر وإنشاء مراكز للتنمية البشرية بمؤسسات الدولة.