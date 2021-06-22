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صحة الشرقية: 99574 سيدة استفدن من حملة «حقك تنظمي» حتى الآن

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صحة الشرقية: 99574 سيدة استفدن من حملة «حقك تنظمي» حتى الآن صحة الشرقية: 99574 سيدة استفدن من حملة «حقك تنظمي» حتى الآن

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قال الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بالمرحلة الثانية، قدمت اليوم الخدمة الطبية لـ 15289 منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن، منذ انطلاق فاعليات الحملة يوم الأحد قبل الماضي إلى ٩٩٥٧٤ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لتقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 262 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، يتم تقديم خدمة الأخصائي بها، و15 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من 290 طبيبا، و404 ممرضة، و536 رائدة ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي «الصالحية الجديدة، فاقوس، أولاد صقر، أبوكبير، صان الحجر، الزقازيق، الإبراهيمية، بلبيس، أبوحماد»، وتستمر لمدة 5 أيام من 20 وحتى بعد غدٍ الخميس 24 يونيو.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.

المصرى اليوم

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