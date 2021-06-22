رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب

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ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور السيد محمد ابو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب .

وخلال الاجتماع واقق المجلس على قواعد تشكيل أعمال الكنترولات والامتحانات بكليات الجامعة، وفتح الفصل الصيفي بكلية الحاسبات والمعلومات .

كما تم الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة البكالوريوس «الساعات المعتمدة» لكلية السياحة والفنادق بما يتناسب مع البرامج الجديدة التي يتم إدخالها على الكليات وتتماشي مع سوق العمل .