محافظ مطروح يستقبل رئيس مكتب «الرقابة الإدارية» الجديد بالمحافظة

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه، اللواء تامر عباس رئيس مكتب الرقابة الإدارية بمطروح، واللواء حسام الدسوقي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بمطروح السابق.

وهنأ محافظ مطروح، اللواء تامر عباس لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة، كما وجه الشكر للواء حسام الدسوقي لما حققه من جهود خلال فترة توليه مهام الرقابة الادارية بمطروح مع تمنياته له بدوام التوفيق في مكانه الجديد.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بمطروح مع تأكيد حرص تعاون المحافظة والتنسيق الدائم مع هيئة الرقابة الادارية لتحقيق الكفاءة في العمل مع مكافحة الفساد وحماية المال العام.