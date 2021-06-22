بيراميدز يسافر إلى المغرب ظهر الخميس

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تقرر سفر بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى المغرب ظهر الخميس المقبل تمهيداً لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لحسم المتأهل للنهائي بعد التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

ويؤدي بيراميدز تدريبه غدا الأربعاء بملعب الدفاع الجوي قبل إعلان قائمة السفر إلى المغرب لخوض المباراة الهامة، على أن تطير البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة.

وخضع اللاعبون المسحة في مقر النادي تمهيدا للسفر في الثانية ظهر الخميس إلى الدار البيضاء لخوض المواجهة الهامة أمام الفريق المغربي.