مسؤولة بمجلس الاحتياطي الاتحادي: المركزي الأمريكي قد يقلص دعمه أواخر العام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون في وضع يمكنه من البدء في تقليص دعمه الاستثنائي للاقتصاد بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

وأبلغت دالي الصحفيين اليوم الثلاثاء بعد أن ألقت كلمة عن مخاطر تغير المناخ في معهد بترسون «أنا متفائلة بشأن التعافي».

وأضافت أنها تتوقع تحقيق «مزيد من التقدم الكبير» نحو التوظيف الكامل وهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم البالغ اثنين بالمئة- وهو الحد الذي وضعه المجلس في ديسمبر الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، وهو ما يجعلها تعتقد «أن من الممكن أن نصل إلى ذلك في وقت ما أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل».

وقالت «لم نصل إلى ذلك بعد، لكن من المناسب أن نبدأ الاستعداد للوقت الذي سنصل فيه إلى هذا الحد».

وفيما يتعلق بالحديث عن أي تغيير في أسعار الفائدة، قالت دالي إن ذلك ليس مطروحا حتى على الطاولة، وإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى أن يظل «ثابتا» على السياسة وألا يتفاعل مع الأشهر القليلة المقبلة من البيانات «المتقلبة» بشأن سوق العمل والتضخم.