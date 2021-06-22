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أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن غلق باب التسجيل لحجاج الداخل في المسار الإلكتروني، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، على أن تبدأ عملية الفرز وإعلان أسماء المرشحين يوم (الجمعة) القادم، تمهيداً لبدء سداد الرسوم المقررة والبدء بإصدار التصاريح عن طريق الشركات والمؤسسات.

ووفقا لموقع عكاظ، فإن استعدادات الوزارة لموسم الحج تنطلق من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتوفير أقصى درجات السلامة لضيوف بيت الله الحرام، متوافقة مع الوضع الراهن لاستمرار هذه الجائحة.

وأكدت الإجراءات المعمول بها لاستقبال موسم الحج لهذا العام والتي أعلنتها الوزارة والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن على أن حج هذا العام سيكون ناجحاً مثل سابقه من الأعوام الماضية.

وشددت وزارة الحج السعودية على أن أي تأخير عن الموعد المحدد، سيترتب عليه تأخر عرض خدمة المنشأة في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

وناشدت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، بضرورة موافاة الإدارة العامة للشركات بالوزارة بتوزيع عدد الحجاج المخصص للتحالفات المتكونة للعمل في هذا العام، وذلك لتحديد حصة تصاريح الحجاج لكل شركة أو مؤسسة عضوة في التحالف، مع إمكانية أن يحدد أعضاء التحالف حال رغبتهم أن تكون كامل الحصة (سعة المخيم المخصص) باسم شركة قائد التحالف.

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