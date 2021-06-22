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أردوغان يطالب أوروبا بإلغاء تأشيرة الدخول عن مواطنيه

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أردوغان يطالب أوروبا بإلغاء تأشيرة الدخول عن مواطنيه أردوغان يطالب أوروبا بإلغاء تأشيرة الدخول عن مواطنيه

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دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تأشيرة الدخول عن مواطنيه، خلال محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وأكد أردوغان لرئيسة المفوضية الأوروبية «أن الشعب التركي يتطلع منذ مدة طويلة لرفع تأشيرة الدخول، وأنه ينبغي تعزيز اتفاق 18 مارس(2016 بشأن الهجرة) وتنفيذ جميع بنوده، وفقا لما نقلته وكالة»الأناضول«التركية.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، خطوات تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وناقشا قضايا إقليمية مشتركة.

وأشار أردوغان إلى "أن بلاده قامت بالالتزام التام بجميع الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي، والآن جاء دور أوروبا في أن تقدم على خطوات ملموسة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الأجندة الإيجابية بشأن تركيا".

​​وشدد على ضرورة بدء المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة.

وأعرب أردوغان عن رغبة بلاده في عقد اجتماعات رفيعة المستوى لحوار شامل يقود إلى تعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة والتغير المناخي والشؤون الداخلية وملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

المصرى اليوم

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