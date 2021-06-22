«مولر» يغيب عن ألمانيا أمام المجر فى «اليورو»

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يغيب توماس مولر، مهاجم منتخب ألمانيا، عن مباراة منتخب بلاده أمام المجر، بسبب الإصابة.

ويلتقى منتخب ألمانيا مع المجر، اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأكدت صحيفة «بيلد»، الألمانية، أن توماس مولر سيغيب عن المنتخب الألمانى فى مباراة المجر، بسبب معاناته من إصابة فى الركبة.

وأوضحت الصحيفة أن مولر من الممكن عدم مشاركته فى دور الـ16 فى حالة تأهل ألمانيا من دور المجموعات.

يذكر أن فرنسا تحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، ويأتى منتخبا ألمانيا والبرتغال فى المركزين الثانى والثالث برصيد 3 نقاط، والمجر فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويسعى المنتخب الألمانى للفوز أمام المجر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.