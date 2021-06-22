نجم «ميلان» يقترب من الانضمام لـ«الإنتر» فى «الميركاتو» الصيفى

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اقترب نادى إنتر ميلان من التعاقد مع التركى هاكان تشالهانوجلو، صانع ألعاب ميلان الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهى عقد التركى الدولى مع ميلان فى 30 يونيو الجارى، وسيوقع على عقود انتقاله مباشرة مع إنتر ميلان بداية من 1 يوليو لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2024.

وأكدت شبكة «سكاى سبورتس» أن هاكان تشالهانوجلو سيرفض تجديد عقده مع ميلان، ومن المتوقع أن يخضع للكشف الطبى فى إنتر ميلان، خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام إلى النيراتزورى، بداية من الموسم المقبل.

وكان ميلان يتفاوض مع تشالهانوجلو على مدار الفترة الماضية من أجل التجديد، ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بسبب طلبات اللاعب المادية بشأن الراتب السنوى. الجدير بالذكر أن التركى سيكون اللاعب الثانى الذى يرحل عن ميلان مجانًا، بعد الحارس جيانلويجى دوناروما، الذى سيرحل إلى باريس سان جيرمان، خلال الساعات القليلة المقبلة.