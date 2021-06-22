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تثبيت الوزنخبيرة تغذية تكشف مسببات عدم تثبيت الوزن

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تثبيت الوزنخبيرة تغذية تكشف مسببات عدم تثبيت الوزن تثبيت الوزنخبيرة تغذية تكشف مسببات عدم تثبيت الوزن

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قالت الدكتورة كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن الاعتياد على تناول نوع معين من الأكل هو أهم مسببات عدم حدوث تثبيت للوزن، محذرة من تناول الطعام قبل النوم مباشرة إلا عند حالات معينة مثل شهر رمضان المعظم، فيمكن تناول كوب زبادي مع قطع التفاح والمياه بكثرة حتى ميعاد السحور.

وأضافت خبيرة التغذية، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج «تتبيلة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب تحديد أوقات معينة للوجبات وثابتة، مشددة على أهمية أخذ قسط كاف من الراحة والنوم لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات على الأقل.

وتابعت خبيرة التغذية «من بين القواعد الأساسية لخفض الوزن هو شرب المياه بكثرة فهي كلمة السر في التخسيس، لمساعدته في تنشيط الدورة الدموية وزيادة معدل الحرق في الجسم»، مشيرة إلى أنه يجب «الحركة» ولو على أقل تقدير في البيت بمجهود أكبر، مؤكدة على أهمية التعامل مع الجسم بذكاء وذلك من خلال تناول الطعام الصحي وخاصة البدء بالسلطة والبروتين.

المصرى اليوم

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