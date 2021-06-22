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المقاومة الشعبية في بوركينا فاسو تدعو لحمل السلاح للدفاع عن الشعب

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المقاومة الشعبية في بوركينا فاسو تدعو لحمل السلاح للدفاع عن الشعب المقاومة الشعبية في بوركينا فاسو تدعو لحمل السلاح للدفاع عن الشعب

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دعا منسق حركة المقاومة الشعبية في بوركينا فاسو، على نانا، اليوم الثلاثاء في واغادوغو، إلى حمل السلاح للدفاع عن المناطق الشمالية والشرقية للبلاد، في حال تدهور الوضع الأمني.

وقال نانا، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: «إذا رأت حركة المقاومة الشعبية تدهورا في الوضع الأمني في الشمال أو الشرق، فسوف نتحمل مسؤوليتنا عبر تنظيم قوافل من ساحة ناسيون للدفاع عن سلامة شعبنا والتضحية من أجله، مهما كانت الوسائل التي في حوزتنا».

وأكد على أهمية مساهمة المتطوعين للدفاع عن الوطن في مكافحة الإرهاب خاصة بعد الهجوم المسلح في قرية سولهان.

وطالب نانا البوركينية بتجنيد وتوفير الأسلحة للمتطوعين حتى يتمكنوا من مساعدة قوات الأمن والدفاع في محاربة الارهاب، مشيرا إلى ضم الجنود السابقين المتقاعدين لتعزيز أعداد المقاتلين.

المصرى اليوم

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