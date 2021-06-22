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المسماري يكشف تفاصيل المرتزقة في ليبيا

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المسماري يكشف تفاصيل المرتزقة في ليبيا المسماري يكشف تفاصيل المرتزقة في ليبيا

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تركيا تتعامل مع غرب ليبيا كـ«مستعمرة»، هذا ما أكده اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، مشددا على أن تركيا تواصل تعزيز وجودها في غرب ليبيا.

رد المسماري قائلا إن تركيا تعمل على نقل عسكريين من أذربيجان إلى ليبيا، داعيا الأمم المتحدة والبعثة الأممية بالتصدي للمخططات التركية في ليبيا، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في غرب ليبيا، كما جندت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى.

وأكد لسكاي نيوز عربية، أن أنقرة تواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا، وأن أردوغان يتعامل مع غرب ليبيا كمستعمرة تركية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي لسكاي نيوز عربية أن أردوغان يريد نقل عسكريين من أذربيجان إلى ليبيا، وأنه يجب على الأمم المتحدة التصدي للمخططات التركية في ليبيا.

المصرى اليوم

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