منتخب الشباب يضم مهاجم طلائع الجيش بعد اصابة صلاح باشا

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ضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر ، اللاعب فارس حاتم مهاجم طلائع الجيش بديلاً لصلاح باشا لاعب المنتخب الوطني للشباب وأودينيزي الإيطالي الذى أجرى عملية جراحية بمعرفة الدكتور أشرف محرم، بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة مصر مع النيجر في افتتاح كأس العرب للشباب، نقل على أثرها من الملعب إلى المستشفى مباشرة.

ويستضيف في الرابعة عصر الأربعاء منتخب مصر لكرة الشباب مواليد 2003، نظيره منتخب الجزائر باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية للبطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 6 يونيو المقبل.