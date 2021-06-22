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«كده هنطلب المساواة بالمرأة».. مساعد وزير يكشف الفئات الجديدة المضافة للبطاقات

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«كده هنطلب المساواة بالمرأة».. مساعد وزير التموين يكشف الفئات الجديدة المضافة للبطاقات «كده هنطلب المساواة بالمرأة».. مساعد وزير يكشف الفئات الجديدة المضافة للبطاقات

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قال الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير لنظم المعلومات، إنه تم زيادة الحد الأدنى للدخل الشهرى لاستخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، بحد أقصى أربعة أفراد في البطاقة، وذلك اعتبارا من أول يوليو.

وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا استخراج بطاقة تموين لمن يتقاضى معاش حتى 1500 جنيه اعتبارا من أول يوليو.

واستطرد مدكور أنه يتم حاليا استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهري حتى 1500 جنيه فقط ومعاش حتى 1200 جنيه.

وتابع: «في بداية الشهر المقبل، من يمتلك بطاقة خبز فقط يحق له إضافة 4 أفراد إلى بطاقة التموين مع الإبقاء على الموجودين سابقا».

وأوضح أنه سيتم إضافة الزوجة المحرومة، بداية من شهر يوليو المقبل، حيث أنها كانت غير موجودة في قاعدة التموين لأن والدها غير مستحق بينما زوجها يستحق التموين ولذا سيتم إضافتها.

وأردف مساعد وزير التموين أن الدعم يكون للشخص المتزوج مرة واحدة فقط، ولكن من لديه أكثر من زوجة لا يستحق الدعم، موضحا أن الدخل لن يكون شرط للحصول على التموين.

واختتم: «المرأة نصف المجتمع وتأخذ الكثير من الحقوق في الوقت الحالي.. كده هنطلب المساواة بالمرأة».

المصرى اليوم

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