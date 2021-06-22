محافظ جنوب سيناء يتفقد الحملة الميكانيكية في نويبع

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، واللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع، وعددًا من القيادات التنفيذية وعواقل نويبع، أعمال تطوير الحملة الميكانيكية لمدينة نويبع، واصطفاف السيارات والمركبات وذلك جولة المحافظ التفقدية بالمدينة.

وأثنى المحافظ -بحسب بيان الثلاثاء- على أعمال الصيانة والنظافة وإنشاء المظلات للسيارات بالجهود الذاتية.