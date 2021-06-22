أشهرها آلام «الروماتيزم والمفاصل» والروماتويد والسمنة والعقم.. هنا «جبل الدكرور».. سيوة تعلن بدء موسم السياحة العلاجية

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بدأت واحة سيوة قبل أيام الإعلان عن موسم السياحة العلاجية من فوق جبل الدكرور، حيث يقصدها فى هذه الفترة من كل عام المئات من المرضى الذين يعانون من الروماتويد والروماتيزم والأمراض الجلدية وآلام المفاصل، والعمود الفقرى وحتى مرضى العقم.

وتهتم واحة سيوة ما بين يونيو وأغسطس من كل عام، ببدء موسم السياحة العلاجية الصيفى، بالدفن فى جبل الدكرور كعلاج شعبى بيئى، حيث يفد إليها آلاف السياح من كل دول العالم بهدف العلاج فى رمال سيوة الساخنة، وخصوصا فى منطقة جبل الدكرور، المشتهرة بعلاج مرضى الروماتيزم والروماتويد والتهاب المفاصل وحتى مرضى العقم بالدفن فى الرمال.

وتستمر فترة العلاج ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام، يتم خلالها تحديد جدول زمنى بمعرفة مجموعة من الخبراء الشعبيين المشهورين بدرايتهم بأسرار وفنون هذا العلاج الشعبى الذى لم تفك طلاسمه حتى الآن، ويعتبر جبل الدكرور منتجعا طبيعيا للاستشفاء لما يتميز به من مناخ جاف طوال العام وطبيعة رمالها الساخنة التى لها من الخواص ما يجعلها قادرة على علاج العديد من الأمراض.

ويعد موسم الدفن بواحة سيوة فرصة للأهالى لاكتساب مورد رزق، وذلك بعد أن اعتبرها الكثيرون من أبناء الواحة مهنة لهم وموردا للرزق.

العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، يؤكد أن الواحة من المقاصد السياحية الأشهر بما تضمه من أنماط سياحية، منها السياحة الاستشفائية المتمثلة فى رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه.

وأضاف «عبدالغنى»، فى تصريحات صحفية، أن اهتمام محافظ مطروح بواحة سيوة وتوجيهاته المستمرة بالارتقاء بالقطاع السياحى كان له مردود اقتصادى كبير على أهالى الواحة.

السياحة العلاجية فى واحة سيوة

وأكد ضرورة توزيع النشرات السياحية للعاملين بمجال السياحة الاستشفائية المقدمة من مكتب تنشيط السياحة على جميع زوار الواحة خلال عمليات الاستشفاء للترويج للواحة كمقصد سياحى علاجى فى الشتاء، إضافة إلى أنها تعد من أهم المقاصد السياحية الشتوية فى مصر سواء للأجانب أو المصريين والعرب.

وصرح محمود الدميرى، مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، إنه تم عقد لقاء مع العاملين بقطاع السياحة الاستشفائية بسيوة، قبل بداية موسم السياحة العلاجية، وتحدث معهم عن دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج السياحى للواحة، بما يعكس جمال الواحة وأهمية تقديمها فى أفضل ثوب سياحى للزائرين خلال موسم الاستشفاء.

متى بدأ العلاج بالدفن؟

يؤكد الخبراء الشعبيون أن رمال «جبل الدكرور» لها مفعول السحر فى علاج الأمراض الخاصة بالعظام والأعصاب، وأنها تختلف عن أى رمال أخرى موجودة فى مصر والعالم، فمن المعروف أن درجة الحرارة فى واحة سيوة طوال العام لا تقل عن 30 درجة مئوية خلال فصل الشتاء، وتصل إلى أعلى معدلاتها خلال فصل الصيف، حيث تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، حيث لم تتجاوز درجة الحرارة أكثر من ذلك إلا مرة واحدة وذلك فى يونيو عام 1940 عندما وصلت إلى 49 درجة مئوية، وكان ذلك حدثا تاريخيا علميا.

ويؤكد خبراء الواحة من المعالجين الشعبيين أن هذا الارتفاع فى درجات الحرارة هو الذى ساعد بدرجة كبيرة فى تسخين رمال «جبل الدكرور»، حيث يدفن المرضى أجسادهم فى الرمال لتلقى جرعات من الموجات الكهرومغناطيسية المخزنة نتاج الحرارة العالية فى رمال الجبل، ما يحدث تأثيرا إيجابيا على عظام ومفاصل المدفونين فى رماله.

وحار العلماء والأطباء حتى الآن فى تفسير هذه الظاهرة العلاجية. بعضهم يؤكد أن السر يكمن فى قدرة هذه الرمال على الاحتفاظ بحرارتها مدة طويلة، والآخر يؤكد أن السر فى الذرات الكهرومغناطيسية المتأينة حول ذرات الرمال والتى تتفاعل مع الأشعة البنفسجية للشمس، فتحدث هذه الآثار الطبية المعالجة للحالات المرضية التى تأتى إلى «جبل الدكرور» بواحة سيوة.

السياحة العلاجية فى واحة سيوة

الحالات الممنوعة من العلاج بالدفن

يؤكد أهالى الواحة من المعالجين أن هناك حالات لا يمكن علاجها بالدفن فى رمال الجبل، حيث يمنع ذلك أن يتجاوز عمر المريض الثمانين عاما، والمعروف أن كثيرا من الأجانب، ممن هم فوق الثمانين، يأتون إلى سيوة للعلاج.

ويوضح المعالجون لهؤلاء أن العلاج فى هذه السن وما بعدها لا يؤتى ثماره، كما يحذر أطباء العلاج الشعبى مرضى القلب والضغط من الدفن مباشرة قبل إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على قدرتهم على تحمل درجات الحرارة المرتفعة بالرمال، وأنه لا بد قبل علاج أى شخص بالدفن فى الرمال أن يقوم بعمل قياسات للضغط ومدى تحمل عضلة القلب لهذا العلاج، ويقوم مستشفى سيوة المركزى بعمل هذه التحاليل للمقبلين على الدفن قبل القيام بالطقوس.

ويؤكد الباحث بمركز أطلس للفلكلور المصرى، حمد خالد شعيب، أن العلاج بالدفن فى الرمال مرتبط بشكل وثيق بطقوس الحضارة الفرعونية القديمة التى مازالت آثارها تملأ الواحة، مثل معبد كهنة آمون ومعبد التنبؤات وكهف الإسكندر الأكبر.

ويقول إن المعالجين يحتفظون بأسرار العلاج تماما، مثلما كان الكهنة يحتفظون بأسرار التحنيط، وهناك تكتم شديد على تقنيات العلاج بين المعالجين الشعبيين الذين لا يبوحون بها إلا لمن يوهب نفسه للعلاج من الأجيال الجديدة من أبناء واحة سيوة، وهم فى الغالب عدد قليل جدا ممن يتطوعون للعمل كمساعدين لشيوخ المعالجين لمدة تزيد على ثمانى سنوات حتى يلمسوا فيهم الصبر على التعلم، فيبوحون لهم بأسرار العلاج بالدفن، مع الأخذ فى الاعتبار أن العلاج بالدفن ليس بغرض التكسب المادى ولكن لخدمة المرضى فقط.

مراسم العلاج

تبدأ مراسم العلاج بإطلاع المعالج أولًا على التحاليل الطبية للمرضى لمعرفة مدى قدرتهم على تحمل الدفن، وبعدها تبدأ الطقوس للدفن، حيث يقوم مجموعة من السيويين برسم دائرة كبيرة فى الرمال وتحديد منتصف الدائرة لبدء عملية الحفر، وغالبا ما يتم فى الصباح الباكر بعد أن يبيت المريض فى خيمة أعدت خصيصا لتجهيزه قبل عملية الدفن.

وتظل الحفرة مفتوحة منذ بزوغ الشمس حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا، حيث يقوم المعالجون بإنزال المريض داخلها وإهالة الرمال عليه بطريقة تمنع دخول الهواء إلى الحفرة، ويوضع غطاء واق من أشعة الشمس على رأس المريض حتى لا يصاب بضربة شمس، ويترك المريض داخل الحفرة مدفونا بالرمال فترة ما بين 10 إلى 15 دقيقة حسب قدرة تحمله لدرجة حرارة الرمال، وبعدها ينقل المعالجون المريض إلى خيمة أخرى لها مواصفات خاصة حيث لا يتعرض داخلها المريض للهواء ويمكث خلالها من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

السياحة العلاجية فى واحة سيوة

محاذير أثناء عمليات الدفن

يحظر على المريض أثناء وجوده داخل الخيمة شرب الماء البارد، أو تناول أى مأكولات إلا بأمر المعالج نفسه، ويقوم مساعدو المعالجين بتقديم أكواب من الحلبة الساخنة طوال فترة وجوده داخل الخيمة، وبعدها يتم لف المريض بغطاء ثقيل (بطانية أو اثنتين) حتى يصل إلى إحدى غرف النوم المغلقة ليرتاح فيها، ويأتى بعد ذلك دور مهم جدا مرتبط بالعلاج، وهو عملية تدليك جسد المريض بزيت الزيتون الدافئ ويترك المريض بعد ذلك فترة يمكنه فيها تناول وجبة رئيسية يقررها له المعالج، حسب البرنامج الغذائى لكل مريض، وتتكرر عملية العلاج التى تنتهى بالوجبة لمدة ثلاثة أيام متتالية داخل الخيمة المخصصة.

ويحظر المعالجون على المرضى بعد عملية الدفن أن يتعرضوا لأى تيارات هوائية أو الاستحمام طيلة أيام الدفن، وحتى مرور 20 يوما بعدها، كما يحذر المعالجون من ممارسة الجنس بعد انتهاء الدفن مباشرة، على أن يجب ترك فترة مناسبة من الأيام يمكن للمريض بعدها أن يمارس حياته الطبيعية مع التزامه بعدم تخفيف ملابسه حتى تتحسن حالته. ويفضل مكوث المريض فى واحة سيوة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام بعد إنهاء طقوس الدفن.

من ناحيته، يقول أبوالقاسم إبراهيم، أحد المعالجين الشعبيين بالدفن فى سيوة، والذى يقوم بشرح عملية الدفن أنه يتم عمل حفرة على قدر طول الشخص الذى تتم عملية دفنه، ثم تقام خيمة عند رأسه وشمسية للوقاية من ضربة الشمس وبعدها يوضع الشخص داخل الحفرة ويتم تغطيتة بالرمال وتكون مدة الدفن من 4 الى 7 أيام، حسب نوع المرض.

ويضيف أبو القاسم قائلا إن المريض بعد الدفن اليومى يخرج حيث يدهن جسمه بزيت الزيتون ويدخل إلى خيمته ولا يتعرض خلال هذه الأيام التى يحدث بها الدفن إلى أى تيارات هواء ويشرب داخل الخيمة مشروبا ساخنا مصنوعا خصيصا له ويفقد الجسم خلال مدة الدفن كميات كبيرة من العرق، وبعد ذلك يقوم بأخذ حمام، ثم يعاد الدهان بزيت الزيتون.

وتؤكد التجارب الواقعية من خلال المترددين على الواحة كل عام لتلقى العلاج بالدفن، أن رمال جبل الدكرور تتميز بقدرة كبيرة على تسريع عمليات الاستشفاء، وأن المئات يأتون سنويا للدفن فى هذه المنطقة وقد يأتى العديد من الأشخاص وهم محمولون على كراسى متحركة بسبب بعض الأمراض فى القدم وبعد عمليات الدفن يشفون تماما من أمراضهم، ومنهم من يعود مشيا على قدميه بعد العلاج بالدفن.

برنامج غذائى صارم

يقول مهدى يوسف، أحد المعالجين الشعبيين من أهل سيوة، إن هناك برنامجا غذائيا كاملا، أيام العلاج، يشمل وجبة إفطار الساعة السابعة صباحاً، تضم مشروباً يسمى «اللبيجى»، وهو روح النخلة، على الريق، ثم عسل نحل وزبادى، ويشمل الغداء، من 10 – 11 صباحا، زبادى وعدد من التمرات، ثم يتوقف حتى موعد الردم، وفى العشاء، نصف دجاجة أو ربع كيلو لحم ضانى، أو ماعز مع أرز وشوربة خضار وتكون وجبة العشاء هى الرئيسية، والغداء يبدأ مبكراً بعدها يتوقف المريض عن الطعام فى الحادية عشرة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهرا، لأن المريض عندما يدخل حفرة الردم تكون مسام جسمه مفتوحة بعد خروجه من الخيمة، ثم يعطونه ماء ليمون بنزهير، وحلبة دافئة، وقليل من الشوربة ثم يتناول وجبة العشاء، ويحرم على المريض أثناء مدة الردم، وهى ثلاثة أيام للمريض العادى، أى الذى لا يشكو آلامًا عضالًا، أما الحالات المتأخرة قد تستمر حتى خمسة عشر يوماً، يقوم بتنفيذ البرنامج الموضوع دون اعتراض أو كلل أو ملل.

وأثناء هذه المدة، يحرم على المريض شرب أى شىء بارد والتعرض للتيارات الهوائية والاستحمام طيلة مدة العلاج وبعدها عشرين يوما والجماع ويحرم تخفيف الملابس حتى تتحسن حالة الجسم للمريض، ويفضل عدم مغادرة واحة سيوة مباشرة بعد الردم والمكوث فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أيام وألا يكون الراغب فى العلاج مريضا بالقلب أو الضغط أو السكر.

ويقول الباحث فى التراث السيوى محمد جيرى، إن إجراء العملية العلاجية بالردم تتم من خلال مجموعة من الضوابط وهى أنه عندما يأتى المريض إلى المعالج يطلب منه المعالج نتيجة الكشف الطبى الذى أجراه المريض على نفسه أو يتوجه إلى المستشفى لتحديد إذا ما كان مريضاً بالضغط أو القلب، وعلى ضوء هذه النتائج يوافق المعالج الشعبى على إجراء العملية العلاجية الشعبية عن طريق الردم فى الرمال الساخنة وهو الذى يشرف ويتابع العملية العلاجية ويعاونه مجموعة من صبيان المنطقة، ويبدأ البرنامج العلاجى باستضافة المريض فى مكان أعده المعالج للمرضى، يبيت المريض الليلة الأولى وفى الصباح الباكر عند بزوغ الشمس، يحضر المساعدون حفرة للمريض، ويضيف أن الشمس تبدأ مسلطة على تلك الحفرة من بزوغها إلى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ثم يأتون بالمريض ويضعونه بالحفرة على قدر تحمله مدة لا تقل عن عشر دقائق لا تزيد على خمس عشرة دقيقة، بعدها ينتقل إلى خيمة مغلقة لمدة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على ثلاث ساعات.

كل المرضى لا يمكنهم إجراء عملية الردم، فالعملية تتم تحت إشراف طبى، بمعنى أن الطبيب الرسمى هو الذى يقرر ما إذا كان الشخص حالته الصحية تتحمل الردم أم لا، فهناك تلاقٍ ما بين الطب الرسمى والعلاج الشعبى، ويقرر أيضا المعالج الشعبى أن المريض إذا ما تخطى سن الثمانين لن يتحمل، والأطفال ما دون الثامنة عشرة، يصعب علاجهم حتى يكتمل نموهم تماما، ومن المرضى الذين يطلبون هذا النوع من العلاج مرضى الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل والمرضى بالنقرس ومرضى السمنة، ويقوم المرضى بإبلاغ المعالجين بعد ذهابهم إلى ديارهم، أنه تم شفاؤهم تماما من المرض الذى كانوا قد جاءوا إلى سيوة للعلاج منه.

ويشير جيرى إلى أن المقابل المادى لهذه العمليات العلاجية، لا يعتبر مقابلا ماديا حقيقيا يدفع مقابل العلاج، وذلك بحسب مقولة مشهورة للمرحوم أبوالقاسم الشرايك، وكان أحد كبار المعالجين الشعبيين فى مجال العلاج بالدفن فى الرمال، حيث قال إن العملية حب فقط وابتغاء وجه الله وكم حالة عالجناها ولم نحصل على أى مقابل، وكان المقابل قديما ما بين 10 إلى 20 جنيهًا، فى اليوم، شاملة العلاج والتدليك والمتابعة وكشف الطبيب الرسمى والوجبات الغذائية، والمعالج لا يطمع فى شىء، وإن المهنة ليست احترافا، بمعنى أن المعالج لا مصدر للرزق له سوى هذه العملية، فإما صاحب الأرض أو تاجر وسمسار وتفرغ فى شهور الردم المعروفة، واليوم أصبح المقابل 150 جنيها لليوم الواحد، وهناك من يدفع فوق المبلغ المحدد.

ويؤكد محمود الدميرى، مدير مكتب هيئة تنشيط الساحة بواحة سيوة، أنه بالرغم من أن عملية الردم تتم بطريقة شعبية فالناس يتجاوبون معها وكثير من الأجانب يقومون بعمليات الردم.

ويشير الدميرى إلى أن واحة سيوة تتميز بمناخ جاف طوال العام وطبيعة رمالها الساخنة التى لها من الخواص ما يجعلها قادرة على علاج الكثير من الأمراض وزاد من شهرة واحة سيوة منذ القدم ما اشتهر به كهنة واحة آمون من مهارات التنبؤات، مما دفع قمبيز الفارسى لإعداد حملة تحت رمال الصحراء، كذلك حملة الإسكندر الأكبر التى انتهت به إلى الواحة، مما أدى إلى شهرتها وزاد من ثراء تاريخها الذى ذاع فى العصر الإغريقى والرومانى، واكتشف القدماء مقومات السياحة العلاجية التى تمثلت فى جفاف الطقس وكثرة عيون المياه التى تندفع من باطن الأرض.

وأضاف أن واحة سيوة مكان فريد من نوعه، حيث الرمال الساخنة التى يمكن استخدامها فى العلاج ولكن بأساليب متطورة عن طريق توفير بنية أساسية تساعد على الترويج عالميًا لهذا المكان، وكذلك توفير الكفاءات المطلوبة للقيام بهذا النوع من العلاج، وتعتبر المكان الأمثل فى العالم.

وأثبتت الدراسات والأبحاث أن الرمال الموجودة بجبل الدكرور بمنطقة سيوة تحتوى على إشعاعات تساعد فى مرض الروماتيزم وشلل الأطفال والصدفية والجهاز الهضمى، ويفد إليها عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، وكذا المصريين للدفن بها للاستشفاء خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام، كما أن عين كيفيار تماثل منطقة بئر «كارلو فيفارى»، أحد المنتجعات العالمية التى تستخدم فى العلاج وأحد مصادر الدخل السياحى لجمهورية التشيك.