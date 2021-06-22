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غرق طفل بإحدى المنيا أثناء استحمامه بترعة هربًا من حرارة الطقس

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غرق طفل بإحدى المنيا أثناء استحمامه بترعة هربًا من حرارة الطقس غرق طفل بإحدى المنيا أثناء استحمامه بترعة هربًا من حرارة الطقس

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انتشل أهالي المنيا، الثلاثاء، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة «بحر يوسف» غرب مركز سمالوط، بشمال محافظة المنيا، بعد أن جرفه التيار خلال استحمامه هربًا من حرارة الجو.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن، عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، تم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

يشار إلى أن مركز سمالوط شهد يوم 12 يونيو الجاري، غرق حدثين عمرهما 16 سنة في نهر النيل، أثناء الاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، هربا من حرارة الجو، تزامنًا مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل.

المصرى اليوم

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