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محافظ الجيزة يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة أعمال وحدة السكان بالمحافظة

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محافظ الجيزة يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة أعمال وحدة السكان بالمحافظة محافظ الجيزة يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة أعمال وحدة السكان بالمحافظة

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المبادرات الجاري تنفيذها على أرض الواقع من خلال مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، والذي سيساهم في معالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية وتحقيق السيطرة على النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية وسد فجوات التنمية من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطنين تتلائم مع إحتياجاتهم الفعلية بالقري والمراكز والأحياء المختلفة سعيا إلى تنفيذ أستراتجية السكان والتنمية 2030 وخطة الدولة نحو التنمية المستدامة 2030 .

وقال محافظ الجيزة، إن مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية الجاري تنفيذه بعدد 20 محافظة حاليا والتي من ضمنها محافظة الجيزة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وبدعم من الاتحاد الاوروبي، والذي يهدف إلى تحقيق حوكمة الملف السكاني لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية .

و ثمن المحافظ الدور الحيوي الذي تلعبه القطاعات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية في دعم قضايا تنمية المجتمع مؤكدا على التعاون المثمر مع تلك القطاعات والمنظمات بما يضمن الأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية المختلفة وكذلك الخصائص الديموجرافية.

وفي ذلك الإطار استقبلت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والمشرف على وحدة السكان الدكتور سمير مرشد خبير مقييم للمشروع بالإتحاد الأوروبي .

وعقب ذلك عقدت نائب المحافظ اجتماع تنسيقي للوقوف على الخطوات التنفيذية والتقييم الدوري بها من خلال متابعة أنشطة وحدة السكان بالمحافظة واستعراض تنفيذ الخطط المستهدفة ومعدلات الأداء التي حققتها الوحدة، وذلك بحضور متدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين وأعضاء وحدة السكان والمنسقين بجميع الأحياء والمراكز والمدن وممثلين عن قوة العمل السكانيه بالمديريات الخدمية وممثل الشباب المتطوع بالوحدة السكانية.

وخلال الإجتماع أشادث بالتعاون القائم مع الإتحاد الأوربي في دعم وتمويل مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة من خلال إتاحة الفرصة للمستفيدين من المشروع بمنحهم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين بالمشروع بما يسهم في تحسين خصائص القائمين بالعمل في القضية السكانية في المحليات.

المصرى اليوم

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