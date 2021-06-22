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وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر «برلين 2»

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وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر «برلين 2» وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر «برلين 2»

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توجّه سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا، تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري سيؤكد خلال مشاركته في المؤتمر المُقرر انعقاده غدًا على موقف الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة، فضلاً عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المُقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وبما يُحقق الأمن والاستقرار في سائر ربوع ليبيا.

المصرى اليوم

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