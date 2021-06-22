أخبار عاجلة

ولية أمر في رسالة مؤثرة من أمام اللجان.. حياتنا كلها لولادنا -
بيع 149 صكا من الأضاحي فى الأقصر -
محافظ قنا يتفقد امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبيه -
أستهدفت كبار السن .. مأموريات منزلية لإستخراج الرقم القومى بـ4 محافظات ..(التفاصيل ) -
الجيزة : 48 مشروعا لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف في بولاق الدكرور -
غياب 26 طالبا وطالبة فى اللغة الربية للثانوية العامة في بني سويف -
محمود حميدة في رحلة استشفاء بسيوة .. ونهال عنبر تعلق بـ«قلب أحمر» (صور) -
«مياه القناة»: البدء في عملية تطهير مأخذ المحطات وإصلاح الكسور المفاجئة -
إعدام 2500 كجم أغذية وضبط 100 كجم عسل أسود منتهية الصلاحية بالمنوفية -
ذبح 30 عجلا وتوزيعها على المستحقين بالشرقية خلال أيام عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يوجه بتوفير السلع الأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة

Print
السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة يوجه بتوفير السلع الأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلاً عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.

ووجه الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حالياً، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.

كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين عرض في هذا الإطار الموقف بالنسبة لمخزون محصول القمح، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد العام القادم زيادة في الإنتاج المحلي، في ضوء ما تم من إضافة لرقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمشروعات توشكي وشرق العوينات ودلتا مصر.

كما عرض الدكتور على المصيلحي خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت بشكل متكامل، من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.

كما تم استعراض جهود وزارة التموين لتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار كطاقة نظيفة واقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة. وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذاً في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

«مباحث التموين»: ضبط 1542 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«مباحث التموين»: ضبط 1542 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)

«دراسات إسلامية الإسكندرية» تحجب نتيجة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية (صور)