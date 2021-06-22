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السفير المصري في أبيدجان يبحث مع وزيرة المرأة والطفل في كوت دفوار التعاون المشترك

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السفير المصري في أبيدجان يبحث مع وزيرة المرأة والطفل في كوت دفوار التعاون المشترك السفير المصري في أبيدجان يبحث مع وزيرة المرأة والطفل في كوت دفوار التعاون المشترك

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التقى السفير د. وائل بدوي، سفير في أبيدجان، Nasseneba Toure وزيرة المرأة والطفل والأسرة في كوت ديفوار، وذلك لبحث أوجه التعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر.

وأشادت الوزيرة بالتقدّم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة ودعم المكتسبات في مجال حقوق المرأة، بما يدّعم نجاح السياسات التي تضعها الدولة. كما أعربت عن تطلعها إلى توثيق التعاون مع المجلس القومي للمرأة للاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال، مشيدة بإستضافة مصر للدورة الثامنة لوزراء المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأشارت الوزيرة إلى تطلعها للمشاركة بالدورة، مثنية على جهود مصر على المستوى الدولي والإقليمي فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولاسيما استضافتها لمقر منظمة تنمية المرأة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومن جانبه، أكد السفير د. وائل بدوي استعداد مصر لدعم كوت ديفوار في مجال المرأة والطفل والاسرة، وذلك في إطار تعاون مصر مع شقيقاتها من الدول الأفريقية في مجال التنمية بشكل متكامل.

المصرى اليوم

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