عبد الحفيظ يطالب رباعي الاهلي بالحفاظ على التركيز بسبب عروض الاحتراف

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طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق بعدم الإلتفات للأحاديث التي زادت الفترة الماضية عن عروض أحتراف تأتي لنجوم الفريق من أندية خارجية.

وكشف مدير الكرة بالأهلي للاعبي الفريق أن الإنشغال بهذه العروض سيتسبب في إبعاد اللاعبين عن التركيز قبل مواجهة الترجي الحاسمة السبت المقبل في نصف نهئي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبدالحفيظ أن ملف العروض مقفول تماماً هذه الفترة لأن الجميع أمامه هدف هام وهو ضرورة الحفاظ على لقب دوري ابطال أفريقيا، وإرتبط اسم أكثر من لاعب في الأهلي بعروض خارجية ويأتي في مقدمتهم، ديانج ،أفشة، محمد شريف، أجاي وبدر بانون.